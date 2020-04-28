В Петербурге продлили ограничения на фоне коронавируса до 12 мая

Принятые на фоне эпидемии коронавируса ограничения в Санкт-Петербурге продлили до 12 мая, заявил губернатор города Александр Беглов.

«В Петербурге режим ограничений сохранится до 12 мая включительно», – сказал Беглов, его слова приводит пресс-служба администрации города.

Однако жители Петербурга смогут беспрепятственно проехать на дачи в Ленобласти на майские праздники. Об этих мерах договорились губернаторы регионов Александр Беглов и Александр Дрозденко.

«На майские праздники в Ленинградской области не планируется усиления контрольных мероприятий, у нас не будет пропусков, и все движение по федеральным и региональным трассам будет открыто. У нас будут проходить отдельные карантинные мероприятия по населенным пунктам, где сложная ситуация с заболеванием COVID-19. Мы там будем проводить дезинфекцию, патрулирование, а также контроль за работой торговых точек и предприятий», – сообщил Дрозденко на своей странице в Instagram.

Беглов в свою очередь объяснил, какие правила все же следует соблюдать при передвижении.

«Единственное условие, которое мы обсудили с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и которое необходимо будет выполнить, - не останавливаться в пути. Ехать напрямую от дома до дачи. Не заезжать на рынки и в магазины. На самом участке - сократить все контакты с соседями и поддерживать режим самоизоляции», – написал губернатор Петербурга в соцсети «Вконтакте».

Для обеспечения безопасности дачников, которые поедут на участки в электричках, Северо-Западная пригородная пассажирская компания РЖД по договоренности с губернатором Ленинградской области скорректирует расписание под большее количество поездов, чтобы избежать длительного ожидания поезда на платформах и соблюдать безопасную дистанцию в вагонах, сообщает ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса, до 11 мая.