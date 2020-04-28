Режим самоизоляции в Москве продлен

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса, до 11 мая.

Указ Собянина опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

Запрет на проведение на территории города спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий продлили до 11 мая. На этот же период будут закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, фитнес-центры, кафе и рестораны. Горожанам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, необходимо продолжать соблюдать режим самоизоляции.

С 1 по 11 мая будет приостановлено дистанционное обучение в государственных школах, колледжах, спортивных школах и учреждениях дополнительного образования.

До 31 июля в Москве приостановлена организация детского отдыха. По поводу третьей смены в августе решение будет принято позднее.

Выплата «детских» доплат безработным гражданам в размере 3 тыс. рублей в месяц начнется в Москве в ближайшие дни. Мэр уточнил, что теперь в выплаты безработным – 19, тыс. рублей – эта сумма не входит, «детские» доплаты будут выплачиваться в дополнение к федеральному и региональному пособию по безработице.

Также с 1 по 11 мая приостанавливается дистанционное обучение в Москве. «Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», – говорится в документе.

«Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших. Поэтому – как бы сложно ни было принимать такое решение – сегодня я подписал Указ, который продлевает до 11 мая 2020 года (включительно) все ограничения, действующие в Москве. На майские праздники, пожалуйста, оставайтесь дома», – написал Собянин в своем блоге.

До этого власти Москвы заявили, что не видят основания для снятия ограничений после майских праздников. В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что после 12 мая можно будет постепенно снимать режим самоизоляции.