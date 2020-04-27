Попова назвала условие для постепенного снятия режима самоизоляции

После 12 мая можно будет постепенно снимать режим самоизоляции, но только в случае, если россияне «не сорвутся» на майских праздниках, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ее слова приводит RT.

«Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же», – сказала Попова в интервью «России-24», говоря о возможном продлении ограничений до 12 мая, передает ТАСС.

Она отметила, что в режиме разобщения россияне находятся «уже два инкубационных периода, примерно 28-30 дней».

«Но для того, чтобы закрепить наблюдаемый результат, когда темпы прироста заболевших значительно замедлились, требуется еще один, третий, инкубационный период», – сказала Попова.

По ее словам, в России не наблюдается взрывного роста новых случаев инфицирования.

«Снижение – это значит каждый день меньшее количество регистрируемых случаев, чем в предыдущий. Пока у нас ровная, динамичная плавная кривая, но кривая к увеличению числа заболевших, и вот чтобы ее преломить, нам нужно еще время», – отметила она.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как россиянам предстоит выходить из режима самоизоляции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики.

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