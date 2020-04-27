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27 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:44  |  vz.ru
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США объявили новую энергетическую войну России

США накажут Россию и Китай за их превосходство в атомной энергетикеФото: US Nuclear Regulatory Commission
США признали, что критически отстали от России и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем Россия превосходит США и почему американцы так боятся китайского атома? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Каким будет выход России из режима самоизоляции

Россияне могут рассчитывать на открытие парков для прогулокФото: Сергей Карпухин/ТАСС
Все больше стран Европы заявляют о постепенном ослаблении карантинных мер для своих граждан. В России пока о смягчении режима самоизоляции официально не сообщалось, однако эксперты уверены: данный процесс начнется в скором времени, будет поэтапным и изменит некоторые привычки граждан. Подробности...
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Преемником Ким Чен Ына может стать женщина

Наилучшие шансы стать новым руководителем КНДР у младшей сестры Ким Чен Ына – 31-летней Ким Ё ЧжонФото: Jorge Silva/Reuters
Судьба маршала КНДР Ким Чен Ына превращается в главный вопрос международной политики − от того, жив он или мертв, зависит очень многое. Но если слухи не врут, северокорейскую ядерную державу теперь может возглавить человек даже более импозантный, чем сам Ын. Список его потенциальных преемников довольно короток − и у каждого кандидата есть существенный недостаток. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Инициаторы развала СССР поздно опомнились

Никита Коваленко, политический обозреватель
Престарелым экс-лидерам независимых республик очень не хочется уходить в историю полными негодяями. Вот они и ищут, как оправдаться и на кого переложить ответственность за то, что они натворили, развалив Советский Союз. Подробности...
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Бодипозитив ведет к деградации общества

Дмитрий Грунюшкин, писатель
На фоне всеобщей изоляции и сопутствующего ей привеса с новой силой зазвучали голоса «бодипозитивщиков» – полюби себя таким, какой ты есть, не унижай себя заботой о формах. Ешь, толстей, наслаждайся жизнью. Но так ли безобидна эта философия? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Тайная жизнь Даниэля Дефо

Владимир Можегов, публицист
26 апреля исполняется 360 лет со дня рождения Даниэля Дефо – одного из самых известных писателей Нового времени. Суммарный тираж «Робинзона Крузо» уступает, наверное, лишь Библии. Но что мы знаем об этом человеке? Подробности...
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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Каким будет выход России из режима самоизоляции

              Россияне могут рассчитывать на открытие парков для прогулок   27 апреля 2020, 13:42
              Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова

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              Все больше стран Европы заявляют о постепенном ослаблении карантинных мер для своих граждан. В России пока о смягчении режима самоизоляции официально не сообщалось, однако эксперты уверены: данный процесс начнется в скором времени, будет поэтапным и изменит некоторые привычки граждан.

              Накануне стало известно, что одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран намерена ослабить карантин. Речь идет об Италии, где на 197 тысяч заражений пришлось 26 тысяч смертей. По словам главы правительства Джузеппе Конте, республике необходимо «гарантировать возобновление жизни, но с полным осознанием ответственности».

              Первые послабления карантина вступят в силу 4 мая. В Италии сохранятся ограничения на передвижение без весомой причины, «однако возможно воссоединение семей, но исключены праздники и торжества». Конте сообщил, что будут открыты парки и сады, также будут возобновлены «производство и работы на строительных площадках».

              Уже с 18 мая планируется возобновление работы магазинов розничной торговли, ресторанов, выставок и музеев, а также салонов красоты, где должны соблюдаться «все предосторожности и нормы». При этом школы откроются в лучшем случае в сентябре. «Если ты любишь Италию, соблюдай дистанцию», – подчеркнул Конте.

              Послабления начинают вводить и в других странах. Например, Чехия первой из стран ЕС открывает границы для своих граждан. Также с понедельника возобновят работу магазины площадью до 2,5 тыс. кв. метров и автошколы. Вузы смогут восстановить обучение, но с ограничением до пяти человек в помещениях, передает Deutsche Welle

              Альпийские республики Европы также смягчают карантинные меры. В Швейцарии на этой неделе заработают парикмахерские и предприятия, предоставляющие бытовые услуги, школы откроются 11 мая, однако рестораны останутся закрытыми до начала лета. Аналогичные послабления ждут Австрию, хотя кафе и рестораны там все же откроются.

              В Испании, где действуют одни из самых строгих в Европе ограничений, с понедельника разрешат прогулки для детей младше 14 лет. Во Франции после 11 мая откроют школы, колледжи и вузы, но рестораны и кинотеатры останутся закрытыми. Что касается Германии – там уже открыты школы для старшеклассников и магазины площадью до 800 кв. метров, но решение о новом смягчении карантина будет принято 6 мая.

              В России пока о смягчении режима самоизоляции официально не сообщалось, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверен: «Где-то к середине мая мы тоже должны выйти на плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче. И все эти тяготы, повторюсь, быстро забудутся».

              Однако в Роспотребнадзоре относительно тягот придерживаются иного мнения. По словам главы ведомства Анны Поповой, россиянам придется изменить привычки после отмены режима самоизоляции, поскольку для тех же заведений общепита будут разработаны новые правила.

              Попова предполагает, что сначала заработают предприятия с ограниченной площадью и посадкой в зале. Также на каждом этапе будут определять необходимые противоэпидемические меры – от работы всего персонала в масках и перчатках и использования одноразовой посуды до стандартной уборки – в зависимости от ситуации.

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              Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович также считает, что выход из самоизоляции будет небыстрым и поэтапным. «Прежде всего откроются небольшие агентства и салоны услуг, парикмахерские, ремонтные мастерские. Затем откроются парки. Но чтобы избежать второй волны заражения – необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы и социальное дистанцирование. Массовые мероприятия и вовсе должны оставаться под запретом», – сказал Попович газете ВЗГЛЯД.

              С ней соглашается доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. По его словам, на первом этапе послаблений можно упростить режим передвижения по улицам. «Больше свободы должны получить те, кто задействован в реальном секторе экономики, и те, кто не может работать удаленно», – сказал Альштейн газете ВЗГЛЯД.

              При этом людям придется заботиться о своей безопасности в большей степени, чем ранее. «Чтобы избежать второй волны инфекции – нужно еще строже соблюдать нормы гигиены, носить маски в учреждениях, минимизировать контакты с другими людьми в помещениях. За этим придется следить каждому человеку самостоятельно», – добавил Альштейн.

              В то же время вирусолог, академик РАН Виталий Зверев призвал создать дорожную карту, где будет четко и ясно прописан порядок выхода людей из режима самоизоляции. «Полагаю, сейчас нужно поднимать малый и средний бизнес, то есть разрешить открыть те предприятия, где не будет большого скопления людей», – сказал Зверев газете ВЗГЛЯД.

              «Следующий вопрос – работа школ. Старшеклассникам надо нормально закончить учебный год, но учителей необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты. Что касается маленьких детей – здесь проблема гораздо серьезнее, так как они нуждаются в помощи взрослых. Возможно следует воссоздать пионерские лагеря, куда родители смогут временно отправить своих детей и спокойно заниматься работой» – продолжил собеседник.

              «Еще важно открыть парки для прогулок. Сидеть дома вредно для здоровья. Из-за сидячего образа жизни обостряются хронические заболевания. В итоге может получиться так, что обычных пациентов у нас станет больше, чем вирус-положительных. Этого нельзя допускать, потому

              при соблюдении норм гигиены и социальной дистанции люди должны перейти к более активному образу жизни», – подчеркнул вирусолог.

              При этом пятая часть россиян может испытать посттравматические расстройства после снятия карантинных мер борьбы с коронавирусом, заявил врач-психотерапевт Андрей Курпатов. По мнению эксперта, во время самоизоляции россияне погрузились в цифровую зависимость, которая разрушает их здоровье и социальные связи.

              Также в группе риска находятся дети, поскольку сейчас они оказались в тепличных условиях, после которых ребенок может не так охотно социализироваться. Однако, уверяет психолог, работа и физические нагрузки помогут россиянам справиться с этим вызовом.

              Напомним, за последние сутки в России зарегистрировано 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Всего в России зарегистрировано 87 146 случаев коронавируса, зафиксировано 794 летальных исхода, а выздоровели 7346 человек.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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