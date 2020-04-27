Песков назвал сроки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что к середине мая Россия должна выйти на плато по заболеваемости коронавирусом, а в первый месяц лета «уже станет полегче», и «тяготы быстро забудутся».

«Где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче. И все эти тяготы, повторюсь, быстро забудутся», – заявил Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, таких перемен можно ждать уже «через пару месяцев». «Мне кажется, что все это не будет продолжаться дольше. Давайте посмотрим на такие страны, как Италия, Испания. Динамика более или менее сопоставимая. Сколько там продолжалась критическая фаза? Максимум полтора месяца», – добавил пресс-секретарь президента.

При этом он добавил, что тяготы «не забудутся у тех, кто потерял своих близких или сам серьезно переболел». «И еще, каждому из нас потом надо будет много-много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни. Это тоже будет непростой период, надо будет вложить в это много сил», – указал Песков.

Он добавил, что «государству нужно будет помогать гражданам». «Вы видите, что оно уже помогает. Очевидно, нужно будет четко контролировать, как выполняются принятые решения. Где могут быть какие-то затыки, не срабатывают механизмы, где помощь не доходит до людей. Много будет задач, конечно. Но жизнь в любом случае вернётся в нормальное русло», – отметил он.

По его словам, сейчас важно сделать так, чтобы не рухнула система здравоохранения и при этом было спасено как можно больше жизней. «Сам президент не раз говорил, что абсолютным приоритетом является человеческая жизнь. Мы с вами знаем, что коронавирусная инфекция зачастую приводит к летальному исходу, поэтому главное сейчас – сделать так, чтобы не рухнула система здравоохранения. И чтобы было спасено как можно больше жизней», – заявил Песков.

Напомним, за последние сутки в России подтвержден 6361 случай заражения COVID-19. Всего в стране зафиксировано 80 949 случаев коронавируса во всех регионах страны. При этом во ВШЭ допустили, что пик заражения коронавирусом в Москве уже наступил.