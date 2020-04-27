Песков назвал сроки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом в России

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27 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:13  |  vz.ru
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США объявили новую энергетическую войну России

США накажут Россию и Китай за их превосходство в атомной энергетикеФото: US Nuclear Regulatory Commission
США признали, что критически отстали от России и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем Россия превосходит США и почему американцы так боятся китайского атома? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Военная авиация подключилась к битве с коронавирусом

ВКС доставили более 200 тонн материалов из-под Петербурга на стройплощадку в КалининградеФото: Антон Денисов/РИА Новости
Крайне необычное событие, связанное с ВКС России, осталось на уходящей неделе почти незамеченным. Военно-транспортные самолеты были привлечены для переброски в один из регионов России не каких-то уникальных грузов, а обычных стройматериалов – для достройки новейшего медицинского центра. Почему Минобороны выбрало столь дорогостоящий и срочный метод доставки? Подробности...
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Преемником Ким Чен Ына может стать женщина

Наилучшие шансы стать новым руководителем КНДР у младшей сестры Ким Чен Ына – 31-летней Ким Ё ЧжонФото: Jorge Silva/Reuters
Судьба маршала КНДР Ким Чен Ына превращается в главный вопрос международной политики − от того, жив он или мертв, зависит очень многое. Но если слухи не врут, северокорейскую ядерную державу теперь может возглавить человек даже более импозантный, чем сам Ын. Список его потенциальных преемников довольно короток − и у каждого кандидата есть существенный недостаток. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Бодипозитив ведет к деградации общества

Дмитрий Грунюшкин, писатель
На фоне всеобщей изоляции и сопутствующего ей привеса с новой силой зазвучали голоса «бодипозитивщиков» – полюби себя таким, какой ты есть, не унижай себя заботой о формах. Ешь, толстей, наслаждайся жизнью. Но так ли безобидна эта философия? Подробности...
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Тайная жизнь Даниэля Дефо

Владимир Можегов, публицист
26 апреля исполняется 360 лет со дня рождения Даниэля Дефо – одного из самых известных писателей Нового времени. Суммарный тираж «Робинзона Крузо» уступает, наверное, лишь Библии. Но что мы знаем об этом человеке? Подробности...
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Бог консерваторов и Бог либералов – это два разных Бога

Дмитрий Ольшанский, публицист
Чем дальше, тем чаще мне кажется, что Он везде. И со всеми. С теми, по крайней мере, кто хоть в сурового отца, хоть в доброго деда, но действительно верит. А это, знаете ли, сложнее всего. Подробности...
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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

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              Песков назвал сроки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом в России

                 27 апреля 2020, 10:07
              Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
              Текст: Алина Назарова

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              Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что к середине мая Россия должна выйти на плато по заболеваемости коронавирусом, а в первый месяц лета «уже станет полегче», и «тяготы быстро забудутся».

              «Где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче. И все эти тяготы, повторюсь, быстро забудутся», – заявил Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

              По его словам, таких перемен можно ждать уже «через пару месяцев». «Мне кажется, что все это не будет продолжаться дольше. Давайте посмотрим на такие страны, как Италия, Испания. Динамика более или менее сопоставимая. Сколько там продолжалась критическая фаза? Максимум полтора месяца», – добавил пресс-секретарь президента.

              При этом он добавил, что тяготы «не забудутся у тех, кто потерял своих близких или сам серьезно переболел». «И еще, каждому из нас потом надо будет много-много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни. Это тоже будет непростой период, надо будет вложить в это много сил», – указал Песков.

              Он добавил, что «государству нужно будет помогать гражданам». «Вы видите, что оно уже помогает. Очевидно, нужно будет четко контролировать, как выполняются принятые решения. Где могут быть какие-то затыки, не срабатывают механизмы, где помощь не доходит до людей. Много будет задач, конечно. Но жизнь в любом случае вернётся в нормальное русло», – отметил он.

              По его словам, сейчас важно сделать так, чтобы не рухнула система здравоохранения и при этом было спасено как можно больше жизней. «Сам президент не раз говорил, что абсолютным приоритетом является человеческая жизнь. Мы с вами знаем, что коронавирусная инфекция зачастую приводит к летальному исходу, поэтому главное сейчас – сделать так, чтобы не рухнула система здравоохранения. И чтобы было спасено как можно больше жизней», – заявил Песков.

              Напомним, за последние сутки в России подтвержден 6361 случай заражения COVID-19. Всего в стране зафиксировано 80 949 случаев коронавируса во всех регионах страны. При этом во ВШЭ допустили, что пик заражения коронавирусом в Москве уже наступил.


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