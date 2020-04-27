Эксперт: Москва проходит коронавирусный пик

Москва, возможно, уже проходит пик роста заболеваемости коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.

«Усредненный рост по Москве показывает, что Москва в принципе вроде бы уже проходит пик, а в регионах начинается как раз расцвет», – сказала она в эфире шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Попович подчеркнула, что рост темпов заболеваемости в субъектах страны происходит по большей части из-за новых очагов, в частности, больниц, общежитий и домов престарелых.

Она добавила, что очаги заражения фиксируются и на стройках, где могут нарушаться санитарно-гигиенические нормы.

Напомним, за последние сутки в России подтвержден 6361 случай заражения COVID-19. Всего в стране зафиксировано 80 949 случаев коронавируса во всех регионах страны.

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