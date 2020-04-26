В России зарегистрировали 6361 новый случай коронавируса

За последние сутки в России подтвержден 6361 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю за заболеванием.

«За последние сутки в России подтвержден 6361 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 66 летальных исходов», – говорится в сообщении телеграм-канала «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

При этом за сутки полностью выздоровели 517 человек.

На воскресенье в стране зафиксировано 80 949 случаев коронавируса во всех регионах страны. За весь период зарегистрировано 747 смертельных исходов, выздоровели 6767 человек. За прошлые сутки в стране подтвердили 5966 новых случаев коронавируса.