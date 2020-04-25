В России подтвердили 5966 новых случаев коронавируса

В России за сутки подтвердили 5966 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России подтверждено 5966 новых случаев коронавируса в 83 регионах», при этом «из них 48,9% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев за сутки отмечено в Москве – 261, Московской области – 605, Санкт-Петербурге – 215.

Также зафиксировано 66 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 682 человека. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6250 человек.

Накануне, 24 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5849. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 117.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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