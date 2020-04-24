В России подтвердили 5849 новых случаев коронавируса

В России за сутки подтвердили 5849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 68 622 случая коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В штабе сообщили, что «за последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 849 в 82 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений – 2 697 (46,1%)», передает РИА «Новости».

Всего в стране зарегистрировано 68 622 случая (+9,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев за сутки отмечено в Москве – 2957, Подмосковье – 611, Санкт-Петербурге – 253. Кроме того, 113 случаев зарегистрированы в Дагестане, 94 в Нижегородской области и 84 в Краснодарском крае.

За сутки скончались 60 пациентов с коронавирусом, за все время – 615 человек. За сутки выписали 677 человек, всего выписаны 5568.

Накануне, 23 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4774. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 1075.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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