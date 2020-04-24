В России подтвердили 5849 новых случаев коронавируса

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24 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 12:06  |  vz.ru
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Авиапассажирам наденут маски и устроят медосмотр

COVID-19 изменит привычные полетыФото: Marcus Brandt/DPA/ТАСС
Авиапутешественникам стоит готовиться к новым правилам полета. Как в свое время после серии терактов были введены ограничения по проносу жидкости в самолет и новые меры досмотра и контроля, так теперь и COVID-19 изменит привычные нам полеты. Летать отныне, возможно, придется в масках, а перед рейсом проходить тест на вирус. И за это все придется платить. Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Пандемию COVID-19 используют для массового обмана

Пропуска на передвижение по городу могут оказаться и поддельнымиФото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Эксперты по информационной безопасности и криминалисты серьезно обеспокоены – в России на фоне пандемии COVID-19 возник бум интернет-мошенничества. Цифры поражают: 70% всех сайтов российского сегмента Всемирной паутины, посвященных коронавирусу, созданы преступниками. Кто и каким образом обманывает людей в интернете во время самоизоляции – в расследовании газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как спецслужбы США пережили самый позорный провал в истории

Ненависть к США сохраняется в Иране много десятилетийФото: ABEDIN TAHERKENAREH/ЕРА/ТАСС
Сорок лет назад, 24 апреля 1980 года, американская армия, спецназ и ЦРУ начали операцию «Орлиный коготь» (Eagle Claw) – попытку силового освобождения заложников, находившихся в посольстве США в Тегеране. Это оказалось одной из самых провальных американских спецопераций за всю историю. Что привело спецслужбы США к столь позорному результату и может ли подобное повториться сегодня? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Во всех украинских бедах снова будет виновата Россия

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Назначение Саакашвили – это, во-первых, попытка Запада восстановить утраченное влияние на правительство Украины. А, во-вторых, добавление зрелищности в украинскую политику в период максимального дефицита хлеба. Подробности...

Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если слухи о смерти Ким Чен Ына окажутся правдой, то сонм правозащитников и политиков встретит эту новость с ликованием. В отличие от экспертов и государственных деятелей, которые прекрасно понимают катастрофические последствия этого ухода. Подробности...
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Кроме русских в мире есть еще виноватые

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нигде так много не врут, как на охоте и после войны. Если нынешний вирус – это аллегория войны, то врут и прямо на войне, не отходя от окопа. Ах да, теперь это называется не вранье, а медийное сопровождение. Подробности...
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              В России подтвердили 5849 новых случаев коронавируса

                 24 апреля 2020, 10:41
              Фото: Агентство «Москва»
              Текст: Наталья Ануфриева

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              В России за сутки подтвердили 5849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 68 622 случая коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

              В штабе сообщили, что «за последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 849 в 82 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений – 2 697 (46,1%)», передает РИА «Новости».

              Всего в стране зарегистрировано 68 622 случая (+9,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

              Наибольшее число новых случаев за сутки отмечено в Москве – 2957, Подмосковье – 611, Санкт-Петербурге – 253. Кроме того, 113 случаев зарегистрированы в Дагестане, 94 в Нижегородской области и 84 в Краснодарском крае.

              За сутки скончались 60 пациентов с коронавирусом, за все время – 615 человек. За сутки выписали 677 человек, всего выписаны 5568.

              Накануне, 23 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4774. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 1075.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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