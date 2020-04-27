Страны начали ослаблять ограничения из-за коронавируса

Некоторые страны с понедельника ослабляют ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, сообщают информационные агентства.

В Чехии, где еще с прошлой пятницы разрешены поездки за границу и свободное передвижение вне дома, с 27 апреля собираются открыть магазины и предприятия сферы обслуживания, фитнес-центры, библиотеки и зоопарки. Могут возобновить богослужения в костелах и церквях, передает РИА «Новости».

В Хорватии должны быть открыты магазины. Позднее планируют запустить междугородный и международный транспорт, открыть учреждения образования и здравоохранения.

В Швейцарии с понедельника вернутся к работе медицинские кабинеты общей помощи, стоматологические кабинеты, салоны красоты, массажные салоны, автомойки и магазины хозтоваров.

В Греции 27 апреля возобновит работу ряд госслужб, ипотечные конторы, мировые суды и суды первой инстанции.

В Грузии разрешат свободное передвижение легковых автомобилей, такси, возобновится доставка любых продуктов, планируется открытие некрытых аграрных рынков.

В Испании, где действуют одни из самых строгих в Европе ограничений, с понедельника разрешат прогулки для детей младше 14 лет.

Напомним, глава правительства Италии Джузеппе Конте объявил о решении ослабить карантин с 4 мая.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в мире возросло почти на 85 тыс., достигнув 2,8 млн человек.

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