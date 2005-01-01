Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии правоохранителям помогают дроны. Например, этот беспилотник сопровождает полицейского в Неаполе (фото: Zuma/ТАСС)

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