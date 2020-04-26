Италия объявила о намерении ослабить карантин

Глава правительства Италии Джузеппе Конте объявил о решении ослабить карантин, введенный в связи с распространением коронавируса.

Конте заявил о необходимости «гарантировать возобновление жизни, но с полным осознанием ответственности», передает ТАСС.

Первые послабления карантина вступят в силу с 4 мая. По словам премьера, «сохранятся ограничения на передвижение без весомой причины, однако возможно воссоединение семей, но исключены праздники и торжества».

Он сообщил, что будут открыты парки и сады, где также будет запрещено собираться большими группами.

При этом «будет разрешено проводить тренировки спортсменов, но только представляющих национальный интерес с точки зрения спортивных ассоциаций и Итальянского олимпийского комитета».

Кроме того, «будет возобновлено производство и работы на строительных площадках».

С 4 мая разрешат продажу еды навынос, но «употреблять ее можно будет только дома или на рабочем месте».

На ваш взгляд Есть ли среди ваших знакомых люди, заболевшие коронавирусом или тяжелой формой пневмонии? Да

Нет



Конте объявил, что с 18 мая планируется возобновить «работу магазинов розничной торговли, ресторанов, выставок и музеев, а также салонов красоты и командные тренировки», но «должны соблюдаться все предосторожности и нормы».

Как заявил глава правительства, школы открыть невозможно из-за «риска в этом секторе трудящихся определенного возраста». По его словам, «школы до конца учебного года открыты не будут», но власти «будут работать над тем, чтобы гарантировать открытие школ в сентябре».

«Если ты любишь Италию, соблюдай дистанцию», – приводит слова Конте РИА «Новости».

Как сообщает служба гражданской обороны страны, число жертв коронавируса в Италии за сутки возросло на 260 до 26 тыс. 644 человек. Это самый низкий прирост с 14 марта. Общее число вылечившихся достигло 64 тыс. 928. Общее число случаев заражения за все время эпидемии составило 197 тыс. 675 человек.

Напомним, регионы Италии попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД