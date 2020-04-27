Россиян предупредили о посттравматических расстройствах после пандемии

Пятая часть россиян может испытать посттравматические расстройства после снятия карантинных мер борьбы с коронавирусом, заявил врач-психотерапевт Андрей Курпатов.

«Проблема психических расстройств, связанных с выходом из коронавируса, шире, чем цифровая зависимость, потому что в целом изоляция приводит к тому, что нарушается система нашей адаптации. 20% людей пострадают от разных посттравматических расстройств, это пятая часть населения», – сказал Курпатов в интервью ведущей шоу «Просто о сложном» Софико Шеварднадзе.

Курпатов считает, что во время самоизоляции россияне погрузились в цифровую зависимость, которая разрушает их здоровье и социальные связи. По его словам, цифровое потребление информации для детей является еще более травматичным, потому что нейронные сети только формируются, передает ТАСС.

Также эксперт указал, что ребенок в условиях самоизоляции прекращает социальное взаимодействие, в связи с чем есть риск воссоздания тепличных условий, после которых ребенок может не так охотно социализироваться в дальнейшем.

Курпатов призывал россиян во время карантинных мер, прежде всего, работать.

«Вы должны придумать работу, даже если она не будет вам приносить хоть сколько-то ощутимых денег. Но это должна быть работа, где вы будете помогать другим людям и будете видеть, что она ими с благодарностью принимается. Второе: ваша жизнь должна быть структурирована как обычный рабочий день», – указал он.

Вместе с тем Курпатов призвал помнить о физической нагрузке.

«У нас сейчас падает физическая нагрузка, это тоже такое тягостное мероприятие. Обязательно выделите на это отдельное время», – подчеркнул он.

Ранее психологи придумали лайфхаки для сидящих на карантине россиян.

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