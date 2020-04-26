Россиян призвали готовиться к нововведениям после завершения вспышки коронавируса

Россиянам придется изменить привычки после отмены режима самоизоляции, поскольку для заведений общепита будут разработаны новые правила, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей», – приводит ее слова РИА «Новости»

В настоящее время в России в сфере общепита работают только сервисы доставки. Ограничения будут сниматься постепенно, и сначала заработают предприятия с ограниченной площадью и посадкой в зале. Затем в отдельных регионах разрешат проводить массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии метра-двух.

Также на каждом этапе будут определять необходимые противоэпидемические меры – от работы всего персонала в масках и перчатках и использования одноразовой посуды до стандартной уборки в зависимости от ситуации, добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Также Попова заявила, что россиянам следует оставаться дома на майские праздники.

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