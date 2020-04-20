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              Чем опасно бессимптомное заражение коронавирусом?

              		   20 апреля 2020, 16:45
              Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

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              «У 60% москвичей с подтвержденным коронавирусом нет симптомов», «Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса», «COVID-19 способен держаться в организме бессимптомно до месяца», – такие заголовки стали часто встречаться в последнее время. Кто-то из специалистов говорит о том, что «бессимптомники» – спасение человечества, кто-то (как Билл Гейтс, например) опасается, что с ростом числа таких зараженных ученые попросту не смогут осознать масштабов происходящего и, как следствие, не смогут остановить пандемию. А кто-то из рядовых граждан уже наверняка причислил к бессимптомным носителям себя. 

              «Одна из вещей, о которой сейчас можно говорить – что у значительной доли инфицированных граждан симптомы пока не проявляются. Их число может доходить до 25%. Это важно, поскольку, на первый взгляд, они никак не могут передавать вирус, но мы уже знаем, что они его передают», – заявил в конце марта глава американского Центра по контролю за заболеваемостью Роберт Редфилд.  

              А вот еще немного информации. У семи из 14 игроков НБА с положительным тестом на коронавирус симптомов на момент анализа не было. Только у 50% из семи сотен заболевших на круизном лайнере Diamond Princess были признаки заболевания. В Исландии на вирус проверились 9 тысяч человек. И снова лишь 50% из «положительных» чувствовали какое-либо недомогание. 

              Почему бессимптомных больных на самом деле почти нет

              С одной стороны, подобные данные способны несколько успокоить тех, кто серьезно опасается за свою жизнь на фоне пандемии. Если столько людей так легко переносят COVID-19, то и бояться особенно нечего. Особо бдительными пусть будут пожилые и люди с сопутствующими заболеваниями. Но с другой стороны, если допустить, что каждый второй инфицированный не только чувствует себя отлично, но и вовсю заражает при этом окружающих, это только добавляет головной боли властям. Как минимум им придется задуматься, а достаточно ли помещать в режим обязательной самоизоляции только контактировавших с зараженными или проявивших симптомы обычной простуды (ведь по линии COVID-19 их по-прежнему можно было бы считать бессимптомными). То есть обилие заразных «бессимптомников» явно намекало бы на необходимость жесткого принудительного карантина чуть ли не для всех.

              И тут возникает одно большое «но». «Большинство людей, которых называют бессимптомными переносчиками болезни, на самом деле ими не являются. Когда мы (после положительных тестов) возвращались к ним для разговора, большая часть из них сказали, что на самом деле чувствовали себя не слишком уж хорошо, но подумали, что это было не столь важно. У них была легкая температура, какие-то боли, но они подумали, что это не считается», – говорит глава департамента новых болезней Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхов.

              В конце февраля международная группа ученых, в том числе российских, опубликовала масштабный отчет обо всех характеристиках COVID-19, сделанный на основе наблюдений за 55 тысячами пациентов в больницах Уханя. 

              «Сообщалось о бессимптомных случаях, однако у большинства таких пациентов после теста симптомы начали проявляться. Число по-настоящему бессимптомных пациентов не ясно до конца, но представляется крайне низким и не играет существенной роли при распространении болезни», – говорилось в отчете. Из всех «бессимптомных» случаев через некоторое время таковыми переставали быть 75%, говорит ван Керхов. 

              Чтобы подходить под определение истинно «бессимптомного», признаков болезни вообще быть не должно, абсолютно никаких – ни кашля, ни температуры, ни одышки, ни насморка, ни любых других – поскольку новый коронавирус еще не до конца исследован, однозначно говорить о том, что, например, головная боль не может быть симптомом, тоже нельзя.

              Таких «чистых» случаев действительно пока было зафиксировано очень мало. А те научные работы, что есть, сконцентрированы прежде всего на определении степени заразности бессимптомных пациентов, а не на исследовании природы таких больных. Работы китайских ученых пока не слишком многочисленны, известно пока как минимум о трех семьях – из Уханя, Аняна и Лучжоу, члены которых стали заразными, но не заболели сами. Причем стопроцентно здорова оказалась лишь одна пациентка – 20-летняя китаянка из Аняна – абсолютно все ее тесты и показатели после заражения были в норме. А вот у двух других отклонения все же были замечены, хотя явных симптомов все же не было. У 10-летнего мальчика КТ показала «эффект матового стекла» в легких, а у 28-летнего мужчины вырос уровень С-реактивных протеинов и снизилось число лимфоцитов. То есть, строго говоря, бессимптомными и их можно назвать с натяжкой. Пока же авторитетных исследований по таким пациентам нет, специалистам остается строить догадки.

              «Можно предположить, что люди становятся бессимптомными носителями либо из-за генетической невосприимчивости, либо из-за (низкой) массивности заражающей дозы, которой были инфицированы. То есть это зависит от размера вирусных частиц и путей заражения», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко.

              Вообще же единственный способ определить сейчас число бессимптомных пациентов – сделать тест на наличие в организме антител к коронавирусу. Если они есть, это будет означать, что иммунная система успешно справилась с инфекцией. Такие тесты разрабатывают ряд стран, но пока с их внедрением есть серьезные проблемы. В теории, если выборки покажут, что немалая часть населения города/района/страны уже выработала антитела, это может стать сигналом для снятия ограничительных мер. Однако достоверных исследований, которые бы твердо указали на связь между наличием антител и тем, что одновременно с ними у человека сформировался стойкий (и длительный) иммунитет к коронавирусу, еще нет. Короче говоря, никто не гарантирует, что антитела уберегут от повторного заражения COVID-19. 

              Поэтому концентрироваться, возможно, стоит не на вычислении количества бессимптомных больных. Большая часть из них перестанет таковыми быть уже через пару дней после теста – по статистике ВОЗ, если на момент анализа признаков болезни у человека не было, то обычно они проявлялись в течение 1-3 дней (и пациент уже был на тот момент заразным). Есть мнение, что искать нужно прежде всего незадокументированные случаи заболевания, не думая при этом о симптомах. Это могут быть как не самые ответственные пациенты с симптомами, так и «бессимтомные» – а правильнее сказать «пресимптомные». Именно они увеличивают масштабы распространения. Нашел больного – изолируй его и его контакты, и все. 

              Насколько «пресимптомные» зараженные опасны для окружающих?

              От 20 до 40% случаев передачи вируса в Китае пришлось на людей, у которых на тот момент симптомы еще не проявились. Это довольно много, особенно учитывая данные о том, что нынешний вирус по воздуху не передается. Основной его путь – капельный, то есть когда при кашле и чихании частицы оседают на собеседнике или на поверхностях. Но если у человека нет симптомов, то есть он не сморкается, не кашляет и не чихает, то как тогда он может заразить других?

              Через прикосновения – например, человек протер глаза, вытер рот после еды, затем не помыл руки и прикоснулся к ручке двери. В замкнутых пространствах вроде квартиры с ее постоянными семейными контактами вероятность заражения еще возрастает. 

              Опасен ли вирус для переболевших с легкими симптомами?  

              И хотя уже сейчас звучат мнения о возможных серьезных последствиях для организма даже для относительно благополучно перенесших COVID-19, пока все это лишь предположения – никаких исследований на эту тему еще нет. 


              Здесь все зависит от тяжести болезни – чем больше легочной ткани уничтожил вирус, тем больше времени займет период восстановления. А вот появление каких-то серьезных осложнений у «легких» пациентов маловероятно – здесь последствия коронавируса из Уханя мало чем отличают его от других респираторных инфекций, говорят специалисты.


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