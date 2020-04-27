Песков ответил на вопрос о новом обращении Путина к россиянам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил дождаться обращения главы государства Владимира Путина к россиянам в связи с распространением коронавируса, указав, что на этой неделе будет еще много мероприятий.

«Что касается обращения президента, давайте дождемся. На неделе будет много мероприятий», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики. «Очевидно, что предстоит принять решение, основываясь на текущей динамике и на краткосрочных каких-то прогнозах. Какие-то прогнозы на среднюю перспективу или на дальнюю вряд ли, наверное, возможны. Поэтому сейчас называть какие-то сроки было бы, наверное, пальцем в небо», – рассказал Песков, отвечая на вопрос о продлении режима самоизоляции.

Он также указал, что президент постоянно получает доклады от всех ведомств о ситуации с коронавирусом, в том числе и о мнении вирусологов, что ограничения нельзя снимать до 12 мая.

Песков также сообщил, что Путин собирается провести 28 апреля совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом. На уточняющий вопрос он ответил, что в совещании примут участие все главы регионов.

Пресс-секретарь также отметил, что координационная комиссия, правительственный штаб осуществляют контроль выполнения всех необходимых параметров поручений по борьбе с коронавирусом, срок исполнения которых для регионов истекает 28 апреля.

За последние сутки в России подтверждено 6 тыс. 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На утро 27 апреля в России всего зарегистрировано 87 тыс. 147 случаев коронавируса в 85 регионах. Таким образом Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом.

При этом во ВШЭ допустили, что пик заражения коронавирусом в Москве уже наступил.