В России зарегистрировали 6198 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 6 тыс. 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю за заболеванием. Таким образом Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом.

«За последние сутки в России подтверждено 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 50 летальных исходов», – говорится в сообщении Telegram-канала «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

При этом за сутки полностью выздоровели 579 человек.

На утро 27 апреля в России всего зарегистрировано 87 тыс. 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исхода, выздоровели 7346 человек.

Таким образом, Россия обошла Китай, где зарегистрировано 83 тыс. 912 случаев заболевания коронавирусом.

В воскресенье в России был подтвержден 6361 случай заражения COVID-19. При этом во ВШЭ допустили, что пик заражения коронавирусом в Москве уже наступил.