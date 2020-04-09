В Сургуте волонтеры помогли полиции выявить десятки нарушителей режима самоизоляции

С момента начала патрулирования улиц в Сургуте сотрудниками МВД и волонтерами выписаны десятки штрафов за нарушение режима самоизоляции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал руководитель местного отделения студенческого корпуса спасателей Павел Терехов. Ранее корпус начал помогать МВД патрулировать улицы города.

«За нарушение режима самоизоляции в городе выписано 46 протоколов – и все они доведены до судебного решения. Штрафы составляют от 500 до 1,5 тыс. рублей», – сказал руководитель Ханты-Мансийского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) Павел Терехов.

С прошлой пятницы волонтеры ВСКС совместно с сотрудниками полиции и добровольных народных дружин заступили на дежурство в одном из крупнейших городов региона – в Сургуте. Собеседник рассказал, что в среднем волонтеры дежурят раз в шесть дней группами по пять человек – и дежурство длится с 9.00 до 21.00.

Патрулирование направлено на предотвращение нарушения режима самоизоляции, а также выявление торговых точек, ТРЦ, которые, например, не следят за соблюдением безопасной дистанции между посетителями. Кроме того, волонтеры проводят профилактические беседы с жителями Сургута на тему самоизоляции. При этом волонтерам категорически запрещено вести фото- видеосъемку.

Терехов отмечает, что многие из оштрафованных выражают недовольство. Планируется, что патрулирование продлится до 30 апреля.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому – в целях профилактики распространения коронавируса – на месяц приостановлена работа досуговых и развлекательных заведений, также жителям Югры не рекомендуется посещать помещения религиозных организаций.

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