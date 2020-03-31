Глава Сургута возмутился вечеринкой в ночном клубе

Глава Сургута Вадим Шувалов назвал инфантильным и глупым поведение жителей города, которые «славно веселились» в ночном клубе, несмотря на ограничительные меры из-за распространения коронавируса.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому в целях профилактики распространения коронавируса требуется приостановить на месяц работу досуговых и развлекательных заведений, также рекомендуется не посещать религиозные организации до 5 апреля.

«Сегодня многие из вас написали мне, что в Сургуте, несмотря на все ограничения, отдельные личности продолжают славно веселиться в ночном клубе... Подобной инфантильности и глупости я давно не встречал», – цитирует РИА «Новости» сообщение Шувалова в соцсетях.

Он подчеркнул, что связывает такое поведение владельца заведения с желанием «урвать свой кусок даже в такое тяжелое время».

«О чем думают горожане, которые в период пандемии опасной инфекции идут прямиком в толпу, вот чего понять не могу. Наши врачи буквально живут на работе, чтобы не допустить распространения коронавируса в Сургуте. А из-за таких вот весельчаков их усилия сводятся к нулю», – отметил Шувалов.

Глава города посоветовал хозяину клуба «крепко задуматься о последствиях своих решений», а также добавил, что власти продолжат проверять в усиленном режиме все развлекательные, досуговые и торговые точки, которые на время должны ограничить свою деятельность.

За последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев коронавируса в 24 регионах, общее число заболевших в стране составляет 2 тыс. 337.

К утру вторника, 31 марта, режим самоизоляции ввели: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Адыгея, Архангельская область, Башкортостан, Белгородская область, Вологодская область, Волгоградская область, Забайкальский край, Иркутская область, Калининградская область, Курская область, Липецкая область, Марий Эл, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Приморский край, Республика Коми, Рязанская область, Татарстан, Саратовская область, Свердловская область, Ульяновская область, Чечня, Чувашия, Якутия, Ростовская область, Калужская область.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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