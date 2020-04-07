Российский врач оценил перевод премьера Британии в реанимацию

Так как у премьер-министра Британии Бориса Джонсона нет дыхательной недостаточности, можно сказать, что в реанимацию его перевели для перестраховки, при этом его состояние, вероятно, близко к критическому, заявил газете ВЗГЛЯД врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.

Джонсона, который ранее заразился коронавирусом, в понедельник переместили в отделение реанимации и интенсивной терапии лондонского госпиталя Святого Фомы, так как его состояние ухудшилось. По данным СМИ, он был переведен в качестве меры предосторожности – на случай если ему понадобится искусственная вентиляция легких.

«То, что его перевели в реанимацию, говорит о том, что у него тяжелое течение болезни. Чем это закончится, конечно, неизвестно. Мы знаем и случаи выздоровления, как с нашим певцом Львом Лещенко, который вообще еще недавно был на аппарате ИВЛ, так и летальные исходы случались, к сожалению», – говорит Карабиненко.

Врач объясняет, что в России в реанимацию переводят при крайней необходимости, но в связи с тем, что у Джонсона пока нет тяжелой дыхательной недостаточности, его перевод говорит о перестраховке.

«Все зависит от объема поражения легких. Мы же не знаем, как ведет себя болезнь в его случае. Думаю, его нынешнее состояние вполне можно назвать близким к критическому», ­– подытожил Карабиненко.

Ранее в британском правительстве рассказали, что у Джонсона хорошее настроение, а ночь в больнице прошла комфортно.