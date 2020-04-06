В британском правительстве рассказали о состоянии Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, находится в хорошем настроении, за ним наблюдают врачи, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.

«Премьер-министр провел комфортную ночь в больнице святого Томаса, у него хорошее настроение», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель премьера отметил, что Джонсон продолжает руководить правительством, он находится на связи с министрами и соблюдает все рекомендации врачей. Пока у Джонсона сохраняются температура и кашель.

Отмечается, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб, который будет заменять Джонсона в случае его недееспособности, сейчас работает из своего министерства, а не из резиденции главы правительства.

«Премьер будет руководствоваться рекомендацией медиков, если дойдет до того, что они посоветуют ему прекратить работу и отдохнуть», – добавил представитель канцелярии правительства, уточнив, что о состоянии здоровья премьера будут информировать общественность.

При этом сообщения о том, что глава правительства был подключен к аппарату ИВЛ, он назвал дезинформацией, однако не стал опровергать данные британских СМИ, о том, что Джонсон ночью получал кислородную терапию.

Сам Джонсон заявил, что продолжает выполнять свои обязанности и контролировать работу правительства.

«Прошлой ночью по совету моего врача я отправился в больницу для плановых анализов, поскольку у меня все еще сохраняются симптомы коронавируса. Я в хорошем настроении, на связи с моей командой, с которой мы работаем над тем, чтобы побороть эпидемию и обеспечить безопасность всех», – написал Джонсон в Twitter.

«Я бы хотел поблагодарить наших прекрасных сотрудников службы здравоохранения, которые заботятся обо мне и других людях в это трудное время. Вы – лучшее, что есть в Британии. Пожалуйста, осторожней и, пожалуйста, оставайтесь дома, чтобы защитить NHS и спасти жизни», – добавил глава правительства.



Напомним, 23 марта Джонсон объявил о введении в Великобритании карантина. 27 марта глава британского правительства сообщил, что заразился коронавирусом. 29 марта премьер-министр Соединенного Королевства предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом. В тот же день власти Британии предсказали пик распространения коронавируса в стране.

Позже появилась информация, что Джонсона подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По мнению экспертов, тяжело заболевший Джонсон недооценил угрозу коронавируса.

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