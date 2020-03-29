В Британии предсказали пик распространения коронавируса

Наступление пика распространения коронавируса в Великобритании ожидается через 12 недель, заявила заместитель главного врача страны Дженни Харрис.

Она отметила, что при соблюдении мер социального дистанцирования пик удастся отодвинуть. Харрис выразила надежду, что за 12 недель ситуацию можно взять под контроль, передает РИА «Новости».

Заместитель главврача подчеркнула, что существует возможность взять ситуацию с распространением коронавирусом под контроль, однако для этого гражданам необходимо соблюдать требования самоизоляции.

«Если не придерживаться ограничений, то мы можем столкнуться со второй волной заражений», – заключила Харрис.

По ее словам, сейчас нельзя сказать, когда будет отменен карантин, но чем дольше он продлится, тем будет лучше для сдерживания болезни.

«Конечно, если бы в стране был введен жесткий карантин на шесть месяцев, то это была бы (для медиков) идеальная ситуация», – пояснила она.

Ранее глава правительства Великобритании Борис Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом.

По последним данным, в Британии зафиксировано 19 758 случаев заражения коронавирусом, скончались 1 тыс. 234 человека. Джонсон объявил о введении карантина. Сам он также заразился коронавирусом.

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