Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса ухудшится, заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

Он заявил, что «ситуация ухудшится, прежде чем начнет улучшаться». Джонсон заявил, что предпринимаются «правильные» шаги. По его словам, чем «четче придерживаться правил», тем меньше будет жертв и «тем быстрее жизнь вернется в нормальное русло», передает ТАСС.

Джонсон поблагодарил медиков и призвал жителей страны не выходить из дома. Если британцы останутся дома, они помогут «защитить национальную систему здравоохранения и спасти жизни», сказал премьер.

Текст его письма будет разослан по 30 млн адресов в Великобритании, на это выделено 7 млн долларов. С письмом британцы получат рекомендации и описание характерных симптомов коронавируса.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Напомним, в Британии от коронавируса умерли больше 1 тыс. человек.

Джонсон объявил о введении карантина. Сам он также заразился коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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