Заразившийся коронавирусом премьер Британии помещен в интенсивную терапию

Заразившийся коронавирусом премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон после ухудшения состояния переведен в отделение интенсивной терапии, сообщили в канцелярии главы британского правительства на Даунинг-стрит, 10.

«С вечера воскресенья премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон] находится под наблюдением докторов в больнице святого Фомы в Лондоне, куда он был доставлен с сохраняющимися симптомами коронавируса. Сегодня вечером состояние премьер-министра ухудшилось, и по рекомендации его врачей он был переведен в отделение интенсивной терапии», – приводит текст заявления канцелярии ТАСС.

«Премьер попросил министра иностранных дел Доминика Рааба замещать его там, где это будет необходимо. Глава правительства получает лучшую медицинскую помощь и благодарит всех работников Национальной системы здравоохранения [Великобритании] за их упорный труд и преданность своему делу», – отмечается в документе.

По данным телеканала Sky News, 55-летний Борис Джонсон находится в сознании и был переведен в реанимацию в качестве меры предосторожности – на случай если ему понадобится искусственная вентиляция легких. В понедельник он получал кислород через маску, без подключения к аппарату ИВЛ. Предположительно Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии около 18.00 или 19.00 в понедельник (20.00 или 21.00 мск).

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По данным Минздрава Великобритании, к 6 апреля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве достигло 51 608. Число летальных исходов составило 5 373.

Накануне премьер-министра Соединенного Королевства госпитализировали в больницу с кашлем и высокой температурой. Позднее появились сведения о подключении премьера Великобритании к ИВЛ. При этом на Даунинг-стрит заверили, что Джонсон продолжает возглавлять правительство и находится на связи с кабинетом министров.

В понедельник в британском правительстве рассказали о состоянии главы кабинета министров, а также назвали преемника на случай временной недееспособности Джонсона.

Напомним, 23 марта Джонсон объявил о введении в Великобритании карантина. 27 марта глава британского правительства сообщил, что заразился коронавирусом. 29 марта премьер-министр Соединенного Королевства предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом.

Эксперты отмечают, что тяжело заболевший Джонсон недооценил угрозу коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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