Икону Александра Невского передали в собор Южно-Сахалинска
В Южно-Сахалинске в кафедральном соборе Рождества Христова состоялась торжественная церемония передачи иконы святого князя Александра Невского.
Мероприятие прошло в рамках программы «Православные рубежи России» центра «Наследие», направленной на укрепление духовных границ страны. Передача иконы стала символом духовной крепости, национального единства и исторической преемственности русского мира.
Исполнительный директор Центра «Наследие» Анна Щеголева отметила, что программа подчеркивает цивилизационный смысл тезиса президента России Владимира Путина о том, что «Россия не имеет границ».
«Передача иконы святого благоверного князя Александра Невского в Южно-Сахалинск – это символическое и духовное событие, которое подчеркивает, что границы России – это не только границы территории, но и границы духовные и культурные. Оно является ярким подтверждением того, что русский мир объединен едиными ценностями и духовными традициями. Мы говорим о том, что Россия не имеет границ, потому что ее сердце – это ее вера, ее история и ее духовное наследие», – сказала Щеголева.
Владыка Никанор, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский, добавил, что «все регионы нашей великой Родины объединены одной верой, историей и культурой. Пусть икона благоверного князя станет для них поддержкой и благословением в их службе».
В рамках реализации программы «Православные рубежи России» центра «Наследие» уже были переданы иконы и православные святыни на Землю Франца-Иосифа, остров Симушир Большой Курильской гряды, а также в храмы Москвы и других регионов. В ближайшее время икона Александра Невского будет доставлена на остров Шумшу, что станет новым этапом укрепления духовных связей между центром и удаленными регионами страны.