Белоруссия отменила все поезда в Россию

Белорусская железная дорога (БелЖД) после решения Москвы о закрытии границ с 5 апреля временно отменяет курсирование двух оставшихся поездов в Россию, сообщила пресс-служба БелЖД.

«В связи с уведомлением ОАО «РЖД» на основании решения Роспотребнадзора с 5 апреля 2020 года временно отменяется курсирование следующих поездов: №2/1 Минск – Москва, отправлением из Минска с 5 апреля 2020 года, из Москвы с 6 апреля 2020 года; №52/51 Брест/Минск – Санкт-Петербург, отправлением из Бреста с 5 апреля 2020 года, из Санкт-Петербурга с 6 апреля 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение БелЖД.

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