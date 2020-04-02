Заигрывания Лукашенко с коронавирусом перепугали соседей

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2 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 21:44  |  vz.ru
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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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Почему Нью-Йорку критически необходима российская помощь

Больницы Нью-Йорка оказались не готовы к такому наплыву зараженных коронавирусомФото: JUSTIN LANE/EPA/ТАСС
В Нью-Йорк прибыл российский самолет Ан-124 с медицинским оборудованием из России. И это не просто жест – великолепная американская медицина, как выяснилось, оказалась бессильной перед пандемией коронавируса. Что происходит в нью-йоркских больницах и как выглядит сегодня оказание помощи в самом большом мегаполисе США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус разрушил идеологию ЛГБТ

Наталья Холмогорова, правозащитник
Всадник Апокалипсиса вырос перед нами во весь рост, и вся прочая общественно-политическая повестка ушла в его огромную тень. В самом деле, чума, война или голод – надежное, эффективное средство против гей-парадов. Подробности...
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Как Киев живет без метро

Андрей Манчук, политолог
Прекращение работы транспорта не обязательно помогает в борьбе с распространением заразы. По крайней мере, когда это осуществляется волюнтаристским путем, без учета того, как может сказаться на обществе мгновенный разрыв социальных, экономических и транспортных связей. Подробности...
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Чтобы занять людей, нужны стройки века

Сергей Лукьяненко, писатель
Паникёры уже говорят о возможных бунтах мигрантов. Я так не считаю, я верю в Росгвардию, а ещё более верю в автоматическое огнестрельное оружие, но даже без всяких бунтов и криминалов – что делать с миллионами людей, лишившихся работы? Подробности...
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    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

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      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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              Заигрывания Лукашенко с коронавирусом перепугали соседей

              Правило запрета рукопожатий при коронавирусе для Лукашенко не действует   2 апреля 2020, 20:30
              Фото: president.gov.by
              Текст: Анастасия Куликова

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              В Белоруссии накануне была зафиксирована вторая смерть от коронавируса. Всего на лечении – более 160 человек. Но рядовые белорусские врачи пишут в соцсетях, что официальная статистика – это миф, а ситуация выходит из-под контроля. На этом фоне появились данные о том, что Лукашенко якобы тайно попросил помощи у Москвы, а Прибалтика прямо обвиняет белорусского президента в опасной браваде.

              Накануне белорусская пресса активно цитировала пост врача лабораторной диагностики Витебской городской больницы скорой помощи Натальи Ларионовой. Женщина утверждает, что ситуация с коронавирусом в стране «начала выходить из-под контроля». Как убедился сайт TUT.BY, Ларионова – реальный работник витебской больницы.

              «Медики скоро не будут справляться с наплывом больных. Много врачей находится в больницах с воспалением легких! Распространите эту информацию в социальных сетях. Цифры, те, что подают в ВОЗ (Всемирную организацию здравоохранения), абсолютно мифические», – утверждала Ларионова.

              По данным белорусского минздрава на вечер среды, под медицинским наблюдением и на лечении в республике находятся 163 заболевших коронавирусом. Сообщается о двух умерших. Первой жертвой оказался 75-летний актер Коласовского театра, заслуженный артист республики Виктор Дашкевич. Он заразился во время театральной репетиции после контакта с иностранцем. Дашкевич страдал от множества серьезных заболеваний, в том числе от эмфиземы, пневмосклероза и хронической недостаточности кровообращения.

              «Бедолага поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его, не выдержал», – прокомментировал смерть Дашкевича президент Александр Лукашенко. При этом президент признал, что ситуация в Витебске – самая сложная, что в этом городе более десяти врачей заразились COVID-19. А ведь не далее как в середине марта Батька называл этот вирус не более чем «психозом».

              Заметим, общее число инфицированных может оказаться больше, чем те 163 пациента, что находятся под наблюдением врачей и в больницах. Однако эти общие данные минздрав республики вообще не приводит.

              При этом Белоруссия, как известно, остается одним из последних «ковид-диссидентов» в Европе – она не вводит никаких жестких мер. Работают школы и вузы, рестораны, кинотеатры и торговые центры. По словам Лукашенко, его младший сын Николай продолжает ходить в школу.

              В четверг белорусский лидер решил прояснить свою позицию, и сослался на рекомендации Всемирной организации здравоохранения. «ВОЗ нам рекомендует бороться очагово, точечно... Никто так в мире не работает. Они идут фронтом. Окружили город - не въехать, ни выехать, и всех в домах заперли», – заявил Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир». 

              Самоизоляция на дому, по мнению президента Белоруссии, приведет лишь к новым смертям.  «Не надо дурью заниматься, – объявил Лукашенко. – Нас же всегда учили: надо, чтобы проветренное помещение было, на свежем воздухе и прочее». Президент подчеркнул, что сам он не проверялся на вирус, но следит за своим здоровьем.

              Спортивные мероприятия не только не отменены, но и приветствуются. В республике при полных трибунах проходит чемпионат по футболу, а 28 марта лично президент участвовал в хоккейном матче, после которого в интервью каналу ОНТ назвал хоккей «лучшим лекарством от коронавируса». Надо ли говорить, что Лукашенко демонстративно не соблюдал при этом запретов на объятия и рукопожатия со спортсменами.

              Позиция белорусского лидера озадачивает соседей. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Лукашенко оценивает ситуацию с коронавирусом «с некой бравадой».  «Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов!», – заочно обратился к литовскому коллеге Лукашенко в упомянутом выше интервью.

              Белорусский политолог Дмитрий Болкунец убежден: Лукашенко публично игнорирует угрозу коронавируса, потому что «это главный его вызов на выборах президента», запланированных на 30 августа. «Основную борьбу в рамках избирательной кампании он будет вести именно с коронавирусом. Это сейчас его главный соперник», – сказал Болкунец газете ВЗГЛЯД.

              По его мнению, Лукашенко опасается, что в республике начнется паника и резко ухудшится экономическая ситуация. «Он не будет принимать каких-то мер, поэтому остается рассчитывать на то, что получится «проскочить», что все само рассосется», – полагает Болкунец, добавляя, что отсутствие информации о заболевших вызывает рост недоверия к власти.

              Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин убежден: поведение Батьки соответствует его образу как человека, «который ничего не боится, режет правду-матку».

              «Лукашенко находит вдохновение в том числе в действиях Дональда Трампа,

              который очень медленно идет на принятие чрезвычайных мер, отрицает необходимость изоляции», – сказал Затулин газете ВЗГЛЯД. Российский политик не исключает, что при всем при этом белорусский лидер все-таки решил, не афишируя, обратиться за помощью к России. Как утверждает «Коммерсант», Белоруссия втайне уже запросила защитные маски, тест-системы и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Кстати, по словам источника издания, подобные просьбы Москва получила практически от всех стран бывшего СССР, за исключением Туркмении и Украины. Источник добавил, что пока решение по этому поводу не принято, ведь российское правительство 2 марта запретило вывоз из страны медицинской продукции.

              В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг факт просьбы Белоруссии о помощи. «Не знаю, были ли по дипломатическим каналам такие обращения, просто не обладаю такой информацией», – сказал он. После чего напомнил: Владимир Путин «прежде всего исходит из того, что мы все в одной лодке».

              Белорусский политолог Болкунец уверен, что Минск действительно запросил у Москвы помощь и ранее уже даже успел получить от России тесты на коронавирус. По его словам, в республике не хватает масок и респираторов, а в случае расширения эпидемии может не хватить и аппаратов ИВЛ, которых сейчас в республике официально насчитывается до четырех тысяч.

              «Вполне возможно, что Минск запросил помощь, – более осторожно отмечает депутат Затулин. – Это в духе белорусской страны – хорохориться на людях и одновременно обращаться за помощью. Опять же мы не должны на это пенять. Если они обратились – значит, надо эту просьбу рассмотреть. В такой ситуации не до вкусовщины, не до взаимных упреков».

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