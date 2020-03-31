На борьбу с пандемией призвали мировое правительство

Глобальный кризис из-за пандемии коронавируса и мер по борьбе с ней только набирает обороты, но уже вовсю обсуждается то, каким мир выйдет из нынешнего испытания. Особенно много прогнозов насчет того, что 2020 год вернет эпоху национальных государств. Но все не так просто – уже видно, как глобалисты пытаются использовать пандемию в своих интересах.

Большая часть мира закрылась друг от друга – уникальная ситуация, которую невозможно было представить еще в начале этого года. Остановлено не только транспортное сообщение между государствами. Частично поставлена на паузу мировая торговля, во многих странах остановлена существенная часть промышленного производства, прерваны технологические и производственные цепочки глобальной экономики.

Единая мировая экономика поставлена на паузу. Человечество переживает необыкновенный стресс-тест, не сравнимый даже со Второй мировой войной. Но тогда разрыв связей между странами не имел таких серьезных последствий, потому что не был настолько глобальным, а сама взаимозависимость не была столь сильной. Мир выйдет из этого кризиса с «изменившимся лицом» – не экономически, а вообще.

За время, пока нарастает кризис, полностью провалились все глобальные организации. Так что теперь все чаще говорят о том, что наступает эпоха национального огораживания, национального эгоизма, национального суверенитета. Никто не доверят наднациональным структурам и общемировым организациям: где был Евросоюз, чем занимается ООН и ее Совбез?

При всей разнице между недостроенным сверхгосударством ЕС и международной Организацией Объединенных Наций, между ними есть одно ключевое сходство: обе они созданы западной цивилизацией и отражают ее представление о светлом будущем как для себя самой, так и для всего человечества в целом. Это прообразы общемирового правительства – ЕС на европейском уровне, ООН и Совбез на глобальном.

Понятно, что степень интеграции внутри ЕС довольно сильна, а полномочия его руководства велики. А государства – члены ООН объединены лишь полуабстрактным международным правом и приверженностью различным миролюбивым принципам. Карать и миловать может только Совбез ООН. Но в нынешнем виде его сложно назвать даже прообразом мирового правительства хотя бы потому, что в нем имеют право вето Россия и Китай, не являющиеся частью западной цивилизации.

Однако сама идея ООН как коллективного клуба мировых держав несет в себе потенциал мирового правительства как жесткой наднациональной власти.

Вот только для его раскрытия нужно сделать крупные государства цивилизации, в первую очередь Китай и Россию, соучастниками атлантической игры (что не до конца получилось с Россией даже в 90-е).

Но даже без этого ООН является хорошим способом для продвижения глобализации – всевозможных проектов унификации человеческого бытия и сознания (от образования до экологии). Поэтому, даже игнорируя ООН при силовых конфликтах (когда невозможно обойти российское или китайское вето), англосаксы использовали возможность организации как мягкой силы для продвижения глобализации.

И вот на фоне пандемии коронавируса ООН проваливается, так же как и ЕС: ни одного заявления Совбеза по кризису, превосходящему по своим последствиям все, что было в новейшей истории, и наносящему главный удар как раз по идее единого и успешно глобализирующегося человечества.

Международное право не работает, международные организации молчат, да и наднациональные структуры неэффективны. Европейские политики говорят о крахе единой Европы, в Италии одни политики убирают из своих кабинетов флаги Евросоюза, а другие заявляют о том, что «глобализация закончена, то, что было раньше, называлось мировым порядком, а теперь возник риск перехода к глобальному беспорядку». Мир разошелся по национальным квартирам.

Атлантическая глобализация действительно давно уже обанкротилась, как в прямом, так и переносном смысле. Она изначально была практически неосуществима. Но гибель СССР дала ей веру в близость успеха.

Однако уже кризис 2008 года обнажил даже не спекулятивную, а аферистскую сущность ее финансовой системы, заставив все более-менее суверенные страны готовиться к жизни после краха атлантической глобализации. А возвращение в «большую игру» России и выход на первое место в мире по экономической мощи Китая лишил атлантистов последних шансов на успех.

Более того, в последние годы именно страны англосаксонского ядра Запада вошли в глубокий внутренний кризис: в последние четыре года США и Британия заняты в первую очередь сами собой (в той же Америке происходит борьба между глобалистами-космополититами и антиглобалистами-националистами Трампа), а их позиции на мировой арене ослабевают ускоренными темпами.

Так что переход кризиса глобализации на новый уровень был ожидаем. И то, что его ускорила нынешняя пандемия и невообразимые меры по борьбе с ней, это лишь очень знаковое совпадение. Глобальный экономический (да и психологический, и культурный) шок и разворачивающийся за ним мировой экономический кризис действительно ослабит позиции той части западной элиты, что настроена на продолжение работ над глобалистским проектом.

Но она не собирается ставить на нем крест даже в нынешних условиях, потому что признание его поражения равнозначно признанию неизбежности скорой потери ею мирового лидерства, завершению многовековой главы западной гегемонии в мире. Сейчас даже ключевой проект глобалистов, Евросоюз (который и так находился в тяжелом состоянии), будет трясти и шатать – потому что как сознательные противники евроинтеграции, так и самые простые аполитичные граждане будут спрашивать – а зачем он нужен, этот союз, если он ничем не помогает нам?

Нынешним банкротством глобальных структур и тремором глобальной экономики воспользуются и те государства-цивилизации, которые давно уже делают осознанную ставку на аккуратный демонтаж атлантического проекта (чтобы не похоронил под своими обломками всех) и возведение несущих конструкций нового миропорядка. Это и Китай, и Россия, и многие страны исламского мира, и Индия – в общем все те, кто сохраняет суверенитет и те, кто хочет его укрепить. И даже те, кто хочет вернуть себе его, получат возможности для реванша.

Произойдет не просто усиление национальных государств –

сильные государства-цивилизации и мощные суверенные страны укрепят свои позиции на международной арене.

Но вот при строительстве замены атлантической глобализации очень многое будет зависеть от того, как им удастся согласовывать свое представление о прекрасном. Чертежи будущего миропорядка у всех, естественно, свои (на то они и суверенные государства со своей историей и традицией). Кто-то хочет построить клуб равных, кого-то (в первую очередь – китайцев) подозревают в намерении просто заменить англосаксонскую глобализацию своей.

Главная сложность создания новой архитектуры миропорядка не в том, что ее нужно будет совместить с сильными национальными государствами (и региональными объединениями – вроде АСЕАН), а в том, что это нужно будет делать параллельно с продолжающей функционировать глобалистской системой, созданной англосаксами. То есть, упрощая, нужно будет одновременно и жить в полупостроенном другими доме, и строить внутри него свой, не обрушая первый до окончания строительства второго.

И вот тут кроется главная ловушка для всех противников нынешней модели глобализации, которая является шансом на продление агонии для атлантических хозяев дискурса. Они начнут торговаться и предлагать не строить ничего нового, не ломать недостроенный дом (жалко ведь трудов, да и он ведь якобы общее достояние), а просто договориться о новой архитектуре в рамках уже выполненных работ. Грубо говоря, дать новый заказ старому архитектору.

Именно об этом, по сути, говорит человек, ставший во время прошлого кризиса 2008 года инициатором созыва первой в истории встречи в верхах «Большой двадцатки» – клуба великих держав, по сути заменившего собой и чисто западную (плюс Япония) «Большую семерку», и включавшую Россию «Большую восьмерку» (похороненную Западом в 2014-м).

Гордон Браун, бывший британский премьер, призвал образовать некую форму глобального правительства – естественно, для борьбы с пандемией и кризисом, и, естественно, временно. Потому что сейчас хуже, чем в 2008-м:

«Это была экономическая проблема, которая имела экономические причины и имела экономическое решение. Теперь же мы столкнулись, прежде всего, с необходимостью неотложной медицинской помощи, и для ее решения необходимы совместные действия. Но чем больше вы вмешиваетесь в неотложную медицинскую помощь, тем больше вы подвергаете экономику риску...

C этим вызовом невозможно бороться в отдельно взятой стране. Должен быть согласованный глобальный ответ... Пандемия требует более драконовского международного подхода. Нам нужен какой-то работающий руководящий орган. Если бы я занялся борьбой с нынешним кризисом, я бы расширил полномочия «Большой двадцатки», потому что в нынешних обстоятельствах необходимо прислушиваться к странам, которые наиболее затронуты кризисом, странам, которые имеют значение, и странам, у которых есть потенциал для помощи большому количеству людей, затронутых кризисов, например, в Африке».

Конечно, все для спасения жизни людей. «Специальная сила» из мировых лидеров и глав международных организаций, эта «глобальная рабочая группа», должна будет бороться как с пандемией – «потребуются скоординированные усилия по поиску вакцины, а также организация производства, закупок и предотвращение спекуляций», так и с разворачивающимся финансово-экономическим кризисом:

«Рабочая группа могла бы обеспечить координацию усилий центральных банков, принять меры для предотвращения оттока капитала из стран с формирующейся рыночной экономикой и согласовать совместный подход к использованию государственных расходов для стимулирования роста».

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Кроме того, пишет Браун, необходимо увеличить бюджет Всемирного банка и Международного валютного фонда.

То, что предложения Брауна оформлены как укрепление «Большой двадцатки», не должно сбивать с толку. Принципиально не важно, под какой вывеской продолжать строить глобальное правительство. Важно, что его инструментами будут, например, ВБ и МВФ, то есть важнейшие элементы того самого атлантического глобального проекта, который и является причиной в том числе и нынешнего экономического кризиса. И от которого хочет избавиться все остальное человечество (да и немалая часть самого «золотого миллиарда»).

То есть Браун хочет воспользоваться кризисом не просто для спасения обанкротившегося атлантического проекта (починки его финансовой составляющей), но еще и для перевода глобализации на новый уровень: создания работающего прообраза мирового правительства.

У страха человечества перед коронавирусом глаза действительно велики. Но все же не до такой степени, чтобы ему можно было продать в качестве чудо-лекарства от пандемии глобальную власть никому неподконтрольных наднациональных «элит».

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