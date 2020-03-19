Политолог объяснил нежелание Лукашенко публично признавать опасность коронавируса

В Минске только делают вид, что считает коронавирус обычным фейком. Там всё понимают, но притворяются по чисто политическим соображениям. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Болкунец, комментируя речь президента Белоруссии, усомнившегося в существовании Covid-19.

«Информации о коронавирусе, которую публикует Минск, стоит доверять лишь отчасти. Со мной связываются граждане Белоруссии из разных районов республики и приводят совершенно другие данные по заболевшим в райцентрах», – сказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Всего в стране, по официальным данным, в республике зафиксирован 51 случай заражения коронавирусом, шестеро пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц.

«Мне известны многочисленные случаи, когда белорусы прибывали из зараженных западных стран в аэропорт «Минск», где, однако, их никто не опрашивал, не проверял. Люди свободно попадали в город и могут до сих пор разносить заразу. Так уже было. Один довольно известный бизнесмен вернулся из Италии и заразил несколько человек. По неофициальным данным, под карантин попал даже министр иностранных дел Владимир Макей, который успел встретиться с сыном этого бизнесмена», – сказал Болкунец. При этом власти утверждают, что Макей – на работе, хотя чиновник отсутствовал на прошедшем во вторник совещании Лукашенко с правительством, которое отчитывалось о своей работе по итогам пятилетки, добавил эксперт.

Болкунец отметил, что в республике продолжают работать учебные заведения, студентов не переводят на дистанционное обучение, в отличие от России и многих других стран. «Гражданам запрещают уходить в карантин. Лукашенко не разрешил распустить школьников на досрочные каникулы», – отметил эксперт.

Когда Москва упрекнула Минск в том, что тот «не придерживается рекомендаций ВОЗ и не выполняет научно обоснованные предписания по защите населения от эпидемии», в республике началась небольшая паника, добавил политолог.

«Россия закрыла границу с Белоруссией после отказа Минска координировать свои действия против коронавируса. Лукашенко самоустранился от совместных мероприятий, и РФ должна была пойти на крайние меры по защите своей территории и граждан», – указал он.

Исчезновение Макея из публичного пространства указывает на то, что сам Лукашенко на самом деле прекрасно понимает уровень опасности, однако не признается в этом публично, поскольку в таком случае Минск и большие города придется закрыть на карантин, считает политолог. «Необходимо будет останавливать предприятия, а на это время продолжать начислять зарплаты, перекрывать выпадающие доходы. Потребуются финансовые ресурсы. Это вызовет полную катастрофу сложившейся экономической модели Белоруссии», – полагает Болкунец.

Осенью этого года Лукашенко собирался вновь переизбираться. «Главная причина того, что Лукашенко не хочет признавать коронавирус реальной проблемой – предстоящие президентские выборы. Он не может смириться с тем, что идет к выборам с такой плачевной ситуацией в экономике», – считает Болкунец.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг белорусский лидер Александр Лукашенко собрал совещание по «коронавирусному психозу». Он заявил, что люди могут больше страдать от паники, чем от самого заболевания. «Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом, и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред», – сказал Лукашенко.

В понедельник правительство России закрыло границу с Белоруссией для передвижения людей. Лукашенко заявил, что его озадачило такое решение и он хотел бы обсудить его с российским коллегой Владимиром Путиным.

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