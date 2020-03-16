Лукашенко возмутился закрытием границы с Россией и пообещал позвонить Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается обсудить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным закрытие правительством России границы.

«Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу – это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны», – передает слова Лукашенко РИА «Новости».

Он сообщил, что еще не связывался с Путиным, но между ними запланирован телефонный разговор.

Лукашенко также выразил мнение, что власти России «отрезали» Белоруссию, не подумав о последствиях.

«Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести. Россия огромная – полмира. Зачем же отрезали Белоруссию от России, не подумав о последствиях», – сказал Лукашенко.

Он заявил, что Россия предлагала направить Белоруссии 3 тыс. тестов на выявление коронавируса, отчего Минск «растерялся: откуда такая доброта со стороны России», так как до этого не могли поделить «ложку нефти». Лукашенко посчитал, что это признание Россией успешного опыта белорусских медиков.

«То есть признали, что мы это делаем правильно. Поэтому Российской Федерации надо было в этой ситуации не закрывать границу, а на нашей совместной границе Союзного государства под Брестом помочь нам – и материально, и людскими ресурсами, у нас школа одна, и вирусологи одни и те же. Мы бы приняли эту помощь и там бы это контролировали», – заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что страна не будет закрывать границы с соседними странами, передает ТАСС.

«Тема стоит того, чтобы подумать, как нам действовать соответственно и адекватно. Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Белоруссии и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело», – сказал Лукашенко.

До этого, комментируя ситуацию с коронавирусом, он заявил, что его озадачило закрытие Россией границы с Белоруссией.

В понедельник председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что принято решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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