ВМС США перестали публиковать данные о заболевших коронавирусом на кораблях

Командование ВМС США решило больше не публиковать официальную информацию о случаях коронавируса на американских боевых кораблях, сообщает CNN.

Такие изменения были введены «без предварительного уведомления и официального объяснения», передает «Интерфакс».

При этом, по данным источников в ВМС США, среди команды ракетного эсминца USS Kidd, который в связи со вспышкой коронавируса 28 апреля в экстренном порядке зашел на базу в Сан-Диего (штат Калифорния), количество инфицированных выросло до 78 моряков. Таким образом, почти у каждого четвертого члена команды, насчитывающей 350 моряков, выявлен новый вирус.

Еще в конце минувшей недели на его борту было зафиксировано всего 18 заболевших. В понедельник было выявлено уже 47 вирус-положительных. Первый случай заболевания на корабле был зафиксирован 22 апреля – более чем через месяц после того, как он побывал на базе на Гавайских островах.

Эсминец был задействован в операции по борьбе с поставкой наркотиков из Центральной Америки. В связи со вспышкой коронавируса на помощь эсминцу, который находился у берегов Мексики, в понедельник подошел универсальный десантный корабль USS Makin Island с медицинской бригадой.

Еще когда эсминец находился на пути в Сан-Диего, с его борта по воздуху в США были эвакуированы двое моряков. После 15 моряков перевели на корабль USS Makin Island (LHD 8) для наблюдения из-за устойчивых симптомов.

По сообщению ВМС США, 100% членов команды эсминца USS Kidd уже протестированы на COVID-19. Большая часть моряков, которые дали отрицательный результат на коронавирус, сошла на берег и переведена на карантин.

Небольшая группа моряков остается на борту для обслуживания корабля, а также примет участие в его дезинфекции, которая продлится две недели.

Отметим, что эсминец USS Kidd стал вторым американским кораблем, пострадавшим от вспышки коронавируса в то время, когда он находился в море: во второй половине марта стало известно об обнаружении вирус-положительного на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт». После проверки всего экипажа корабля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 840 человек. Один моряк умер.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ударе коронавируса по американской военной мощи.

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