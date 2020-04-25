На борту эсминца ВМС США 18 человек заразились коронавирусом

На борту эсминца ВМС США «Кидд» типа «Арли Берк» 18 человек заразились новым коронавирусом, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона.

Корабль задействован в антинаркотической операции США в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. На борту эсминца находятся около 330 человек, передает ТАСС.

Первого военного с положительным результатом теста на коронавирус доставили с корабля в город Сан-Антонио (штат Техас) и госпитализировали.

Ожидается, что корабль вернется в порт.

Напомним, во второй половине марта стало известно об обнаружении коронавируса на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт». После проверки всего экипажа корабля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 840 человек. Один моряк умер от вызванных коронавирусом осложнений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ударе коронавируса по американской военной мощи.

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