Режим КТО введен в Чкаловском районе Екатеринбурга и пригороде

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Чкаловском районе Екатеринбурга и пригородном Арамильском городском округе, сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

«С 00.30 30 апреля 2020 года местного времени (22.30 мск 29 апреля) начальником УФСБ России по Свердловской области принято решение о введении правового режима контртеррористической операции. Специальные меры и временные ограничения будут действовать на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области», – приводит сообщение пресс-службы управления ТАСС.

В тексте указано, что руководство операцией возложено на начальника УФСБ России по Свердловской области Алексея Зиновьева, который является руководителем оперативного штаба Свердловской области.

«Оперативный штаб в Свердловской области обращается к жителям Екатеринбурга с просьбой с пониманием отнестись к введению правового режима контртеррористической операции», – отмечается в тексте.

Напомним, в сентябре 2019 года режим КТО объявляли в Кабардино-Балкарии. В ходе спецоперации в удалось нейтрализовать двоих боевиков. В зоне КТО было обнаружено самодельное взрывное устройство.