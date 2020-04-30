Режим КТО введен в Чкаловском районе Екатеринбурга и пригороде

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НОВОСТЬ ЧАСА:Власти США заказали еще 100 тыс. похоронных мешков
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Возрождение авиарейсов столкнется с гигантскими трудностями
Украина объявила России войну в «Википедии»
Зачем ближнее зарубежье России вернуло Сталина
Украина поступила с Арменией не по-европейски
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Требования «раздать всем» деньги ФНБ ведут к нищете
Сергей Мардан, публицист
А тем, кто ноет, самое время сейчас вспомнить чему их учили дедушки и бабушки – откладывать копейку и держать на антресолях ящик тушенки. Как оказалось, ничего смешного в этом совете не было. Подробности...
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Мы у подножия страшной горы?
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»
Мы первыми в России провели своим сотрудникам массовый тест на антитела. Результат нас потряс. 16 человек болеют прямо сейчас! И ни у кого из них нет симптомов. Это десять процентов. Подробности...
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Коронавирус воспринимался многими как Дед Мороз
Захар Прилепин, писатель
Социалисты верили, что Дедушка принесет им социализм. Верующие – что все узрят Бога и его силу. Врачи и учителя – что про них вспомнят и не будут больше платить им гроши. Подробности...
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Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»
В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности ОрелПодробности...
Россия борется с коронавирусом
По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчинПодробности...
Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин
В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очередиПодробности...
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