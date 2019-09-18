Режим КТО введен в Кабардино-Балкарии

Режим контртеррористической операции введен в городе Чегем Кабардино-Балкарии, сообщили в ФСБ.

«С 5.00 в городе Чегем, на части его территории веден режим конттеррористической операции», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

В оперативном штабе сообщили, что режим КТО был введет после того, как 17 сентября «в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов получена информация о возможном месте нахождения членов религиозно-экстремистской группировки и их пособников, вынашивающих планы совершения преступлений террористической направленности».

В штабе сообщили, что режим КТО вводится «на части территории города, ограниченной улицами: Кярова, 2-й Промышленный проезд, русло реки Чегем, восточная окраина Чегема», передает РИА «Новости».

Отмечается, что в период проведения КТО, вплоть до особого распоряжения на указанной территории будут действовать специальные меры и временные ограничения.

Напомним, в конце августа сотрудники ФСБ задержали в Кабардино-Балкарии подозреваемого в подготовке терактов.