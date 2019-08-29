ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии

Сотрудники ФСБ задержали в Кабардино-Балкарии подозреваемого в подготовке терактов, сообщили в спецслужбе.

«В ходе отработки оперативной информации в лесном массиве вблизи населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района обнаружен тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами большой мощности», – приводит РИА «Новости» сообщение ФСБ.

Самодельные бомбы были обезврежены на месте. После этого в кратчайшие сроки был задержан местный житель, ранее судимый за терроризм, который признался, что изготовил бомбы для совершения «диверсионно-террористических актов в отношении объектов правоохранительных органов и госструктур».

Ранее сотрудники ФСБ и МВД России в Татарстане задержали двоих готовивших теракт сторонников запрещенной в России организации ИГ*.

Ветеран спецназа, Герой России Вячеслав Бочаров заявил газете ВЗГЛЯД, что лучшая оценка работы ФСБ – сотни предотвращенных терактов.