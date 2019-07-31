В Татарстане предотвращен теракт

Сотрудники ФСБ и МВД России в Татарстане задержали двоих готовивших теракт сторонников запрещенной в России организации ИГ*, сообщает ЦОС ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в рамках возбужденного уголовного дела пресечено совершение террористического акта на одном из объектов инфраструктуры Республики Татарстан», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

Там уточнили, что на месте планируемого теракта задержаны двое вербовщиков ИГ*. У задержанных изъяты компоненты самодельных взрывных устройств и взрывчатые вещества.

Напомним, 26 июня ФСБ предотвратила готовящийся в людном месте Саратова теракт, который готовил член запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*».