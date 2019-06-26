ФСБ предотвратила теракт в Саратове

ФСБ предотвратила готовящийся в людном месте Саратова теракт, который готовил член запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*».

«Федеральной службой безопасности в Саратове предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство*» в местах массового пребывания граждан», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В ФСБ рассказали, что для совершения теракта гражданин России купил средства поражения и компоненты для изготовления взрывных устройств. Готовил преступление мужчина в гараже, где организовал лабораторию, а все приготовления совершал по указанию главарей террористических структур, которым ранее присягнул.

«При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», – сообщили в Федеральной службе безопасности.

При обыске на месте происшествия оперативники нашли оружие, боеприпасы, взрывчатку и составные части бомбы. Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к теракту.

Напомним, 11 июня 2019 года членов ИГ* осудили за подготовку терактов на транспорте в Москве.

Ранее замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Новиков сообщил, что количество преступлений террористической направленности в России сократилось в девять раз по сравнению с 2013 годом.