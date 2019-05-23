В России стало намного меньше террористических преступлений

Количество преступлений террористической направленности в России сократилось в девять раз по сравнению с 2013 годом, сообщил замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Новиков.

«Оно сократилось [по сравнению] с 2013 годом почти в девять раз, в 2018 году было девять таких преступлений, а в 2013 году – 80», – заявил Новиков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что сокращение стало результатом работы органов власти и силовых структур.

Официальный представитель НАК Андрей Пржездомский добавил, что на данный момент география террористических угроз расширяется.

«Распространение террористических намерений, особенно в молодежной среде, мы уже фиксируем на других территориях. И если раньше у нас был в эпицентре Северный Кавказ, откуда мы ожидали террористических угроз, то сегодня они не имеют границ», – пояснил он.

Пржездомский уточнил, что большая часть «спящих» террористических ячеек – это молодые люди «без морально-нравственных ограничителей с невысоким уровнем интеллекта».

В марте НАК отмечал рост саморадикализации молодых людей без какой-либо предварительной обработки или вербовки. За 2018 год сотрудники правоохранительных органов предотвратили 20 терактов на стадии подготовки.