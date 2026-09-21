Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясённой событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жёстко.0 комментариев
Пасечник заявил о почти 80-процентной явке на выборы в ЛНР
В Луганской Народной Республике завершились выборы депутатов Государственной Думы, а итоговая явка составила почти 80%, сообщил в Max-канале глава региона Евгений Пасечник.
«Завершились выборы депутатов Государственной Думы. Несмотря на все попытки врага дестабилизировать обстановку, суммарная явка в республике составила почти 80%. Это один из лучших показателей по всей стране. Горжусь сплоченностью наших земляков», – написал он.
Итоги голосования подвели на селекторном совещании, которое провел председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в формате видеоконференции. «Единая Россия» лидирует с большим отрывом, кандидаты от партии также одерживают уверенную победу по одномандатным округам.
За время проведения выборов в регионе не зафиксировали ни одной жалобы от избирателей или наблюдателей, включая иностранных.
«Это подтверждает, что выборы у нас прошли честно, открыто и легитимно», – подчеркнул Пасечник.
Особую благодарность выразили членам избирательных комиссий, которые работали круглосуточно, порой в условиях угрозы ударов ВСУ. На участках царила атмосфера единства, которую поддерживали ветераны СВО, молодежь и выступления творческих коллективов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Памфилова назвала выборы «выстраданным правом» для новых регионов. Общественная палата заявила о высокой явке на выборах в новых регионах. Мирошник заявил, что выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России.