Названо число предотвращенных за год терактов в России

Сотрудники правоохранительных органов России в прошлом году предотвратили 20 террористических актов на стадии подготовки, сообщил первый замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.

На пресс-конференции в МИД он заявил, что в 2018 году были ликвидированы 69 террористов, в том числе десять главарей формирований.

Кроме того, правоохранители задержали 37 главарей, 227 бандитов и 622 их пособника, передает ТАСС.

Он отметил, число таких преступлений в России сокращается. В частности, в прошлом году их количество снизилось в три раза по сравнению с 2017-м. Эта же тенденция сохраняется и в этом году.

«За последние пять лет количество совершенных преступлений террористической направленности сократилось в 24 раза – с 218 в 2012 году до девяти в 2018 году», – отметил представитель НАК.

По его словам, в 2018 году спецслужбы сорвали планы террористов в День Победы и на президентские выборы. Преступники планировали напасть на людей в избирательных участках в день голосования на выборах президента России.

В 2000–2018 годах в Евросоюзе жертвами терроризма стали 753 человека, 1 тыс. 115 граждан стран ЕС погибли в терактах за пределами Европы.