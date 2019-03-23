Жертвами терроризма в XXI веке стали почти 2 тыс. граждан ЕС

В 2000–2018 годах в Евросоюзе жертвами терроризма стали 753 человека, 1 тыс. 115 граждан стран ЕС погибли в терактах за пределами Европы, сообщается в «Белой и черной книге терроризма в Европе».

Сообщается, что теракты произошли в 15 странах Европы, европейцы гибли еще в 30 странах за пределами ЕС; 1 тыс. 703 человека убиты исламистскими террористами, еще 111 – националистами, 14 – крайне-правыми радикалами, 13 – ультралевыми. Остальные теракты были совершены по неизвестным мотивам.

В Европе жертвами стали 94 британца, 198 французов, 212 испанцев, 16 немцев; за пределами ЕС – 492 британца, 181 француз, 49 испанцев, 89 немцев, передает РИА «Новости».

В Испании погибли 268 человек, во Франции – 263, в Великобритании – 121, в Бельгии – 40, в Германии – 29.

Самый кровавый теракт в Европе произошел в Мадриде 11 марта 2004 года, тогда погибли 192 человека. В Париже в ноябре 2015 года погиб 151 человек, в Ницце в июле 2016 года – 86.