В России заметили рост саморадикализации молодежи

В России наблюдается рост саморадикализации молодых людей без какой-либо предварительной обработки или вербовки, заявил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.

Пржездомский привел в пример ситуацию, когда молодой человек, насмотревшись разных радикальных видеороликов, планировал сжечь школу и взорвать детский сад, передает ТАСС.

Он раскаялся, ему грозит длительное лишение свободы, добавил представитель НАК.

По его словам, 21-летний Максим Панченко окончил лицей, там его характеризовали как вспыльчивого и агрессивного ученика, передает РИА «Новости».

В интернете Панченко стал интересоваться нацистской символикой и радикальными идеями.

«Стало известно, что он готовит самодельные зажигательные смеси, своего рода самодельные взрывные устройства. Удалось остановить его в этом намерении (совершить преступления). Он был арестован, сейчас идет следствие. Дело скоро будет передано в суд. Впереди тюрьма», – сказал представитель НАК.

На видеозаписи, продемонстрированной во время пресс-конференции, Панченко кричал, что сожжет детский сад. Также там были кадры с признанием подозреваемого, он заявил, что «повелся на провокацию» в интернете.

«Детский лепет. Даже кажется, что этот человек еще не кричал некоторое время назад, что он хочет сжечь школу и взорвать детский сад. Вот это наглядный пример саморадикализации», – констатировал Пржездомский.

«Мы сегодня официально заявляем о том, что в социальной сети «ВКонтакте» зарегистрирована и действует страница Национального антитеррористического комитета, которая оперативно наполняется материалами. Есть страница и в YouTube. Сразу это вызвало всплеск интереса молодежи», – сказал Пржездомский.

В своих аккаунтах НАК размещает материалы по противодействию терроризму, заключил представитель комитета.