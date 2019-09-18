Взрывное устройство обнаружили в зоне КТО в Кабардино-Балкарии

Самодельное взрывное устройство обнаружено на месте проведения контртеррористической операции (КТО), сообщил источник в силовых структурах Кабардино-Балкарии (КБР).

Источник сообщил, что устройство обнаружено на месте проведения спецоперации, в данный момент там работают взрывотехники, передает ТАСС.

Он добавил, что личности ликвидированных боевиков уже установлены.

Ранее стало известно, что в ходе КТО в Кабардино-Балкарии ликвидированы двое боевиков.