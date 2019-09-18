В ходе спецоперации в Кабардино-Балкарии нейтрализованы боевики

По предварительным данным, два боевика были нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии (КБР).

Двое боевиков нейтрализованы, в данный момент ведутся следственные действия, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее стало известно, что режим контртеррористической операции введен в КБР (город Чегем) в связи с возможным обнаружением группы экстремистов, планирующих теракт.