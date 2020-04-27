В Кремле заявили об отсутствии поводов для роста цен на нефть

Поводы для возвращения цен на нефть к высоким уровням отсутствуют, однако сделка стран – производителей нефти по сокращению добычи может сделать колебания более плавными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на телеканале «Россия 24».

«Нет повода для ожидания возвращения цен к очень высоким уровням, но тем не менее, основываясь на результатах консенсуса, а именно сделки ОПЕК++, есть основания надеяться, что после того, как она с 1 мая вступит в действие, она позволит демпфировать, то есть сделать плавнее колебания цен на нефть и избегать какие-то обвальные значения», – передает ТАСС его слова.

Кроме того, Песков назвал нынешние цены на нефть «не обвальными». Он выразил надежду, что достигнутая сделка по сокращению добычи позволит удерживать цены на приемлемом уровне. По его мнению, «этот уровень ниже, чем хотелось бы, но такой период не может длиться вечно, и обязательно наступит рост спроса на нефть и нефтепродукты, со временем и тренд изменится на повышение ценовых параметров».

Ранее Кремль прокомментировал сокращение добычи нефти в России сверх сделки ОПЕК+. Напомним, старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявлял, что России вряд ли придется сокращать добычу нефти сверх квоты по новой сделке ОПЕК+.

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