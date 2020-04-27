Песков анонсировал помощь государства россиянам после эпидемии коронавируса

Государство будет помогать россиянам в непростой период после завершения пандемии коронавируса, урезать соцрасходы и отказываться от индексации пенсий в 2021 году не придется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Каждому из нас потом надо будет много-много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни. Это тоже будет непростой период, надо будет вложить в это много сил», – сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

При этом он подчеркнул, что «государству нужно будет помогать гражданам», как оно уже делает это сейчас. «Очевидно, нужно будет четко контролировать, как выполняются принятые решения, где могут быть какие-то затыки, не срабатывают механизмы, где помощь не доходит до людей. Много будет задач, конечно», – отметил Песков, добавив, что «жизнь в любом случае вернется в нормальное русло».

Он также отрицательно ответил на вопрос, не придется ли урезать соцрасходы и отказываться от индексации пенсий в 2021 году.

Песков подчеркнул, что даже действующая редакция конституции подчеркивает социальный характер нашего государства. «И для президента Путина это всегда было абсолютным приоритетом. Могу с полной уверенностью сказать: Россия даже в самые тяжелые времена обладает возможностью и необходимым инструментарием, чтобы выполнять все свои социальные обязательства», – сказал Песков.

Он также заявил, что к середине мая Россия должна выйти на плато по заболеваемости коронавирусом, а в первый месяц лета «уже станет полегче», и «тяготы быстро забудутся».

Напомним, за последние сутки в России подтвержден 6361 случай заражения COVID-19. Всего в стране зафиксировано 80 949 случаев коронавируса во всех регионах страны. При этом во ВШЭ допустили, что пик заражения коронавирусом в Москве уже наступил.