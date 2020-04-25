Лавров объяснил, почему страны ЕС не обращаются к России за помощью в борьбе с коронавирусом

Несколько стран Европы, включая членов НАТО, могли бы обратиться за помощью к России из-за пандемии коронавируса, но им не разрешают этого делать «старшие товарищи», заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Ситуацию с помощью, которую Россия оказывает Италии по прямой просьбе премьер-министра, мы все хорошо знаем. Не унимаются некоторые средства массовой информации в Италии, пытаясь представить это чуть ли не как военное вторжение на территорию Североатлантического союза», – отметил министр в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

Он отметил, что целый ряд стран Европы, ЕС и НАТО были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта и обратиться к России за отдельными видами помощи, но им «просто не разрешают этого сделать старшие товарищи».

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Ранее российский посол в Риме Сергей Разов сообщил, что регионы Италии попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом. Отметим, в пятницу число вылечившихся от коронавируса в Италии превысило 60 тыс. человек.

Напомним, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Россию в том, что она якобы оказывала помощь европейским странам из корыстных побудждений. Лавров ответил, что «каждый понимает все в меру своей испорченности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, раскритиковал ряд государств за попытки в кризисной ситуации в связи с пандемией коронавируса устроить гонку за лидерство в спасении других стран.