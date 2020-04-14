Лавров русскими пословицами ответил на обвинения в «корыстной помощи» Европе

Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил русские пословицы в ответ на обвинения представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в адрес России в том, что помощь Европе в борьбе с коронавирусом оказана из корыстных побуждений.

«Есть несколько пословиц. Например, что каждый понимает все в меру своей испорченности. Если хотите – в меру своей воспитанности. У кого что болит, тот о том и говорит – это насчет использования сугубо гуманитарных вопросов в интересах геополитического противостояния», цитирует РИА «Новости» Лаврова.

По его словам, печально, что есть люди, «которые пытаются делать из мухи слона и представить все то, что осуществляется, скажем, в Италии, чуть ли не военным вторжением на территорию НАТО и ЕС».

Лавров также заявил, что попытки раздуть скандал вокруг российской помощи ряду стран – это всего лишь русофобские рефлексы, передает ТАСС.

«Знаете, как наш великий ученый Павлов открыл рефлексы? Такие же павловские русофобские рефлексы и до пандемии, и в ходе пандемии, и, к сожалению, ожидаю, что и после того, как она прекратится, будут проявляться», – сказал он.

Дипломат подчеркнул, что некоторые политики ни к чему другому не приспособлены, а русофобия дает им возможность безбедно существовать и получать поддержку из некоторых столиц.

Кроме того, Лавров отметил, что после окончания пандемии необходимо будет пересмотреть роль и возможности государств в отражении общих глобальных угроз.

«Нам придется понимать, хотим ли мы морализаторством заниматься или хотим действовать морально. Я думаю, что перспективы есть у таких концепций, которые будут акцентировать общность человечества», – указал он.

Ранее начальник Генштаба Италии генерал Энцо Вичерелли поблагодарил российских военных за помощь в борьбе с новым коронавирусом.

Премьер Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительными намеки на то, что помощь со стороны России якобы имела какую-то политическую подоплеку, например, была предоставлена в целях облегчения режима европейских санкций.

Тем временем посольство России в Великобритании, обращаясь к Би-би-си, призвало не искать «скрытый смысл» в российской гумпомощи Италии и США. Дипломаты подчеркивали, что это пример цивилизованного гуманитарного взаимодействия.

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