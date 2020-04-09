Премьер Италии оскорбился домыслами о «политической подоплеке» помощи от России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительными намеки на то, что помощь со стороны России якобы имела какую-то политическую подоплеку, например, была предоставлена в целях облегчения режима европейских санкций.

«Сам намек на это глубоко оскорбляет меня. Это оскорбление итальянского правительства», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на интервью Конте британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

«Думать то, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии – это большое оскорбление и не только меня, но и [президента России] Владимира Путина, с которым у меня состоялся долгий телефонный разговор и который никогда не помышлял использовать это в качестве рычага в тот момент, когда он проявил солидарность с Италией. Об этом абсолютно никогда не просили и никогда об этом даже не думали», – подчеркнул он.

Ранее посольство России в Великобритании, обращаясь к Би-би-си, призвало не искать «скрытый смысл» в российской гумпомощи Италии и США. Дипломаты подчеркивали, что это пример цивилизованного гуманитарного взаимодействия.

Между тем члены независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого из североитальянского городка Мулаццано предложили установить памятник в честь российских военных специалистов, прибывших в Италию, чтобы оказать помощь в борьбе с распространением COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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