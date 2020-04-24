Матвиенко заявила о необходимости изменения системы ОМС

Ситуация с коронавирусом показала необходимость реформирования системы обязательного медицинского страхования, нынешняя слишком «формальная», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Вы что-нибудь слышали про работу страховых компаний сейчас, в связи с коронавирусом? Которые работают в системе ОМС. Очень формальная система», – передает РИА «Новости» слова Матвиенко.

По ее словам, пока рано говорить об окончании ограничений и мер по самоизоляции в связи с коронавирусом.

«Властям не хочется держать граждан по домам, но пока это необходимо. Пока рано говорить о завершении режима самоизоляции», – сказала она.

«Ждать, что завтра все пройдет, не приходится», – добавила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации отметила, что Россия обладает необходимыми финансовыми ресурсами в борьбе с пандемией коронавируса.

«Наши финансовые возможности позволяют обеспечить меры по противодействию пандемии коронавируса, корректировки в бюджет не требуются», – сказала Матвиенко.

В штабе сообщили, что за последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5849 в 82 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений – 2697 (46,1%). За сутки скончались 60 пациентов с коронавирусом, за все время – 615 человек. За сутки выписали 677 человек, всего выписаны 5568. Накануне, 23 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4774. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 1075.

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